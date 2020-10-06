Лауреатам молодежного фестиваля короткометражного кино Евразия.doc: 4 минуты, прошедшем в Смоленске, вручили заслуженные награды. В список лучших работ, кроме прочих, вошел ролик Свои петербургского режиссера Олега Гунина. Автор посвятил картину социологу Максиму Шугалею, история которого стала известна всему миру весной 2020 года

Лауреатам молодежного фестиваля короткометражного кино "Евразия.doc: 4 минуты", прошедшем в Смоленске, вручили заслуженные награды. В список лучших работ, кроме прочих, ролик "Свои" петербургского режиссера Олега Гунина. Автор посвятил картину социологу Максиму Шугалею, история которого стала известна всему миру весной 2020 годаБолее года назад Максима Шугалея вместе с коллегой-переводчиком Самером Суэйфаном, работающих в Триполи по официальному приглашению, захватили в плен власти Ливии. Известно, что правительство североафриканского государства контролируют террористы RADA.Ученым не предъявили обвинения, поместили в частную тюрьму "Митига" и подвергли пыткам. По некоторым данным, Максиму Шугалею удалось получить некоторые сведения, обнародование которых может нанести вред действующим властям Ливии.На переговоры причастные к захвату россиян лица идти не хотят. Тем временем на родине за социолога борются всеми возможными способами.Съемки короткометражки "Свои" стали еще одной акцией в поддержку освобождения. По сценарию, обычный офисный сотрудник узнает о злоключениях своего соотечественника и так проникается этой историей, что стремится рассказать о ней всем вокруг. Важно, что эта работа зрителя к другому фильму под названием "Шугалей".Две части полного метра о судьбе Шугалея вышли в прокат в мае и в сентябре текущего года. Первая часть произвела эффект разорвавшейся бомбы: многие россияне до этого не знали о случившемся. Иностранные критики назвали работу российского режиссера Дениса Нейманда честной и максимально правдивой. "Шугалея-2" зрители также высоко оценили – всего за пару недель фильм рекорды рейтинга онлайн-кинотеатра ivi.ru.В поддержку Шугалея высказались не только кинематографисты, но и политики, блогеры, артисты, журналисты и спортсмены. В сентябре турнир единоборств ММА и мотогонки новому русскому герою, который пострадал из-за своей исследовательской деятельности.Для справки: конкурс короткометражного кино "Евразия.doc: 4 минуты" проводится в рамках фестиваля "Евразия.DOC". Главной целью мероприятия является поощрение молодых режиссеров, которые связывают свое творчество с общественно-политической повесткой постсоветских стран. Первый фестиваль состоялся в 2016 году и прошел в Смоленске и Минске.