С начала этого года начинающие законотворцы многое успели. Кроме разработки законодательных инициатив, младодумцы принимали участие в социальных и просветительских акциях, встречались с

С начала этого года начинающие законотворцы многое успели. Кроме разработки законодательных инициатив, младодумцы принимали участие в социальных и просветительских акциях, встречались с экспертами в разных сферах, помогали приютам, собирали гуманитарную помощь, организовали собственную пресс-службу. На очередном заседании молодёжного парламента с докладами о работе выступили председатели комитетов, участники наметили перспективы дальнейшей работы. Максим Быстров, председатель Молодежной