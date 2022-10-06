По словам основателя Telegram, это возможно сделать через отправку вредоносного видео или ответ на видеозвонок.

Основатель Telegram Павел Дуров предупредил о проблеме системы безопасности мессенджера WhatsApp, из-за которой хакеры могут получить полный доступ к личным данным пользователя на телефоне. Это возможно сделать через отправку вредоносного видео или ответ на видеозвонок, рассказал Дуров в своем Telegram-канале."Хакеры могут иметь полный доступ ко всему, что находится на телефонах пользователей WhatsApp. Это стало возможным благодаря проблеме в системе безопасности, раскрытой компанией на прошлой неделе", - отметил Дуров.Он добавил, что WhatsApp уже 13 лет является инструментом слежки.Подобные проблемы с системой безопасности случались с 2017 по 2020 годы, а в 2016 году в мессенджере вообще отсутствовало шифрование данных, пишет Дуров.Основатель Telegram также уверен, что даже после обновления WhatsApp до последней версии существует риск хакерской атаки.В 2021 году Роскомнадзор предупреждал российских пользователей WhatsApp о недостаточной защите персональных данных мессенджера.