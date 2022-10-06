В Судогодском районе в зоне строительства магистрали М-12 обрушился путепровод. ЧП произошло 3 октября. Как сообщили в пресс-службе Росавтодора, причиной стал самосвал. Он доставлял песок для

В Судогодском районе в зоне строительства магистрали М-12 обрушился путепровод. ЧП произошло 3 октября. Как сообщили в пресс-службе Росавтодора, причиной стал самосвал. Он доставлял песок для строительства третьего этапа трассы, но двигался с поднятым кузовом. Татьяна Шадрина, начальник пресс-центра Росавтодор Так как высота поднятого кузова не проходит по любым техническим характеристикам под путепроводом, то кузов