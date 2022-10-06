Дата 22 октября уже давно отмечена в календаре у почитателей спортивных бальных танцев. На самом главном паркете страны всего лишь во второй раз за всю историю российского танцевального спорта состоится турнир Кубок Кремля – Гордость России! при поддержке генерального партнера Газпромбанк (АО). Организатор и ведущий этого грандиозного события – президент Российского Танцевального Союза (РТС), заслуженный деятель искусств РФ Станислав Попов.

Дата 22 октября уже давно отмечена в календаре у почитателей спортивных бальных танцев. На самом главном паркете страны всего лишь во второй раз за всю историю российского танцевального спорта состоится турнир "Кубок Кремля – Гордость России!" при поддержке генерального партнера "Газпромбанк" (АО). Организатор и ведущий этого грандиозного события – президент Российского Танцевального Союза (РТС), заслуженный деятель искусств РФ Станислав Попов.Станислав Попов в своисемьдесят пять (4 августа он отметил юбилей), продолжающий жить в очень интенсивномрежиме: плотный календарь дел, работа в Президиуме (РТС – внушительнаяорганизация с представительствами в 48 регионах), постоянные переезды иперелеты, передача опыта юному поколению на тренировочных сборах (сегодня ворганизации танцуют более 4000 любителей), нашел время поговорить с "Дни.ру" опредстоящем соревновании.Новый турнир РТС, новый формат "КубкаКремля – Гордости России!"Весенние политические события внесли серьезныекоррективы в наши планы и графики турниров, как и во всех сферах жизни в нашейстране. Всемирный танцевальный совет WDC отозвал проведение в России трех чемпионатов мира иодного чемпионата Европы в 2022 году. Далее сразу проблемы с визами для нашихспортсменов, невозможность выступать под российским флагом, сложная и дорогая логистика– добраться до стран, чтобы принять участие в ежегодных международныхсоревнованиях… Мир сделал все, чтобы по максимуму изолировать нас. Безусловно,это сделать невозможно, мы большая самодостаточная страна и на сегодняроссийские танцоры – одни из лидеров!Мы отдавали себе отчет, что в сложившейсяи в такой сложной ситуации, нам необходимо проводить турниры и даватьвозможность всем нашим танцорам продолжать соревновательную практику и всем темзарубежным парам, которые готовы присоединиться к нам. Таким образом, в апрелевместо чемпионата Европы был организован "Кубок Кремля – Гордость России!". Оннастолько оказался вовремя, что дал поддержку и нашим спортсменам, и наморганизаторам.22 октября Кубок Кремля также пройдет вместочемпионата миры WDCпо европейским танцам. На этот раз мы изменили принцип приглашения пар кучастию: учитывали результаты наших танцоров в последних российских имеждународных турнирах, тех, на которые они могли попасть.ГосударственныйКремлевский Дворец – особенная площадка, у нас есть ограничения по времени инет возможности проведения массовых соревнований. В нашем распоряжении 6 часов,за которые в режиме нон-стоп пройдут 5 турниров для профессионалов, любителей иПро-Эм в латиноамериканской программе, для любителей и Про-Эм в европейской. Иэто уже более ста пар! Нас поддержат чемпионы своих стран, входящих вСНГ, также будут пары из Грузии и Румынии."Сливки" российского танцевального спортаВ профессиональном турнире в латиноамериканскойпрограмме за основной трофей поборются 23 российских дуэта. Безусловно, фаворитами будут наши чемпионы Кирилл Белоруков и Валерия Айдаева. Этой пареудалось многое сделать с начала этого года! Они не только стали чемпионами России 2022,но и выиграли в апреле первый "Кубок Кремля – Гордость России!", на турнире UKв Великобритании стали финалистами, а затем в мае в Блэкпуле вице-чемпионами.Особенной гордости добавляет то, что Кирилл и Валерия смогли всентябре принять участие в Embassy Ballroom Championships в Калифорнии и занятьвторое место. Их великолепное выступление было отмечено многими зарубежными специалистамис комментариями, что у спортсменов были все шансы на победу. Сейчас в октябредо нашего турнира они планируют участие в International и London Ball в Великобритании… так что к нашемуКубку Кирилл и Валерия должны быть в лучшей своей соревновательной форме.Владимир Литвинов и Ольга Николаева, вице-чемпионыРоссии, финалисты и призеры многих чемпионатов и международных турниров, такжезаставят наши сердца биться от красивого исполнения танца. Великолепная пара,которая создаст безупречное напряжение в борьбе за Кубок.Кирилл Воронин и Татьяна Косенко смогли принятьучастие в чемпионате Европы этим летом в Португалии и стать финалистами, занявпятое место. К сожалению, они были единственной российской парой, котораядоехала до чемпионата и, поэтому их финал, это также значимое достижение длявсех нас.В двух турнирах любителей также лучшие из лучших! 12пар, недавно принявшие участие в фестивале "Золотые ворота Сибири" в Тюмени иразыгравшие "Супер Кубок" России, в списках участников. Мы будем следить за ихнапряженной борьбой за лидерство. Все пары настолько высокопрофессиональнотанцуют, что в финале их отделяют незначительные очки и часто в турнирнойтаблице они сменяют друг друга, занимая то одну, то другую позицию. Влатиноамериканской программе: чемпионы РТС 2022 Михаил Попов и АнастасияДубровская и их достойные соперники Таха Бату Чосар и Александра Повзун, всегов этом турнире заявлено 28 пар. В европейской: чемпионы РТС 2022 ИльяГоловченко и Кристина Богословская и Александр Борисов и Софья Щипская, втурнире выступает 13 дуэтов.Украшением вечера станут турниры для Про-Эм. Это когдаодин из танцоров начал заниматься бальными танцами в более взрослом зреломвозрасте, достиг высокого уровня танцевания, чтобы со своим учителемпрофессиональным танцором уже смог соревноваться на такой площадке, как Кремль.35 пар посоревнуются за Кубки Кремля и в латине, и в стандарте. Хочетсяотметить, что некоторым танцорам придется выступать и в своей профессиональнойкатегории и Про-Эм, это будет значимой нагрузкой и им придется рассчитывать своисилы – это Кирилл Белоруков, Владимир Литвинов.В последнее время мы все чащена своих кремлевских событиях стали включать турниры Про-Эм, так как считаем расширениеэтого направления очень важным в нашей стране (движение зародилось в США, вРоссию пришло недавно и очень активно и качественно развивается). Мы хотим,чтобы наши зрители видели и понимали, что никогда не поздно начать танцевать,достичь определенного успеха, держать себя в любом возрасте в отличнойфизической форме и быть в отличном настроении, ведь танцующий человек –счастливый! И я не устану об этом напоминать!Не только соревнованияМы всегда гордились нашими Кубками, проводимыми вКремле, именно таким и стало само название соревнований, да и те спортсмены,которые в нем участвуют, безусловно, являются гордостью российскоготанцевального спорта. Наши турниры всегда зрелищны и эмоциональны, более тысячизрителей в зале. Нам удалось за эти годы сделать качественноеспортивно-светское событие: определенные требования к дресс-коду гостей – вечерний,только качественный свет и звук, всегда по-новому украшенные сцена и зал,только живая музыка двух оркестров, обязательные танцы для зрителей в перерывахна легендарном паркете. По окончании мы дарим наши цветочные композиции,украшающие периметр паркета, всем желающим, чтобы частичка нашего праздникасохранилась не только в их сердцах, но и радовала и напоминала еще какое-товремя.Мы обязательно приглашаем для показательных выступлений лучшие иизвестные дуэты. Безусловно, будут наши друзья Вера Фартушняк и Лука Тонелло, которыеболее 15 лет танцуют для нас и каждый раз это новый и эмоциональный номер. Выступятеще две легендарные пары, но я сейчас не буду упоминать их имена, ведь все-такихочется дарить и сюрпризы. Сейчас для многих не простое время… но… жизньпродолжается и каждый должен делать то, что у него больше всего получается…оставаться и быть преданным своему делу. Мы продолжаем работать и даемвозможность нашим российским танцорам выступать на международном турнире налучшем паркете в своей стране! 22 октября – отличная возможность поддержать их!