Цены в новых ЖК стартуют от 5,6 млн рублей.

Цены в новых ЖК стартуют от 5,6 млн рублей.В июле-сентябре на первичном рынке Новой Москвы в продаже появились четыре новых жилых комплекса. Средняя стоимость кв. м в новостройках на старте реализации составила 214 тыс. рублей, средняя минимальная цена квартиры – 6 млн рублей.Самые доступные лоты – по цене от 5,6 млн рублей – предлагаются в микрорайоне «» от застройщика «Стройком» и в апарт-комплексе «» от группы «ФСК».В комплексе «» от девелопера «МИЦ» цены начинаются от 6,3 млн рублей, в ЖК «» от группы «А101» квартиры можно приобрести по цене от 6,6 млн рублей.Все четыре проекта расположены на территории НАО. Ранее столичные власти сообщали, что именно этот округ города лидирует по количеству новостроек в продаже. Второе место занимает СВАО, третье – ЮВАО.С июля по сентябрь в Новой Москве также стартовали продажи в 14 домах в уже реализуемых жилых комплексах. Общий объем нового предложения составил 660 тыс. «квадратов».