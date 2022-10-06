Цены в новых ЖК стартуют от 5,6 млн рублей.
Цены в новых ЖК стартуют от 5,6 млн рублей.
В июле-сентябре на первичном рынке Новой Москвы в продаже появились четыре новых жилых комплекса. Средняя стоимость кв. м в новостройках на старте реализации составила 214 тыс. рублей, средняя минимальная цена квартиры – 6 млн рублей.
Самые доступные лоты – по цене от 5,6 млн рублей – предлагаются в микрорайоне «» от застройщика «Стройком» и в апарт-комплексе «» от группы «ФСК».
В комплексе «» от девелопера «МИЦ» цены начинаются от 6,3 млн рублей, в ЖК «» от группы «А101» квартиры можно приобрести по цене от 6,6 млн рублей.
Все четыре проекта расположены на территории НАО. Ранее столичные власти сообщали, что именно этот округ города лидирует по количеству новостроек в продаже. Второе место занимает СВАО, третье – ЮВАО.
С июля по сентябрь в Новой Москве также стартовали продажи в 14 домах в уже реализуемых жилых комплексах. Общий объем нового предложения составил 660 тыс. «квадратов».