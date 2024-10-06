Памятник установлен в селе Варварине Юрьев-Польского района.

Мемориал «Скорбящая мать» открыли во Владимирской области. Об этом в соцсети ВКонтакте местный краевед Сергей Хламов.Памятник установлен в селе Варварине Юрьев-Польского района. Он посвящен семье Артемьевых из села Покрова, в которой во времена Великой Отечественной войны восемь сыновей ушли на фронт. Шестеро из них погибли, защищая Родину. Родители также ошибочно получили похоронку на седьмого сына.«Мария Кирилловна и Тимофей Сергеевич Артемьевы пережили своих сыновей, но каких жизненных сил это стоило, — одним им известно. Теперь на Юрьев-Польской земле есть памятное место — место силы и духа, где можно поклониться и матери, не дождавшейся детей с войны, и самим советским воинам, бесстрашным, отважным и навеки молодым. Светлая память!», — написал Сергей Хламов.