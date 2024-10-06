Устройте себе маленький праздник живота в выходной день.

Устройте себе маленький праздник живота в выходной день.В будние дни мы все торопимся на работу, запивая очередной бутерброд чашкой кофе или заливая молоком мюсли. Однако в воскресенье у каждого трудящегося есть законное право уделить этой процедуре несколько больше времени, чем обычно и разрешить себе немного поколдовать на кухне.Блинчики, омлеты, бутерброды и брускетты – выбор велик. Сегодня мы подготовили для вас один из вкусных завтраков, с которым день начнется приятно.ТОСТ С ЯЙЦОМ, ШПИНАТОМ ПОД СЫРНОЙ ШАПКОЙ И БЕКОНОМИнгредиентыБекон – 6 ломтиковЯйца – 6 шт.Шпинат – 2 чашки (или другая зелень по вкусу)Сыр чеддер – 1/2 чашки (натертого)Хлеб для тостов – 6 ломтиковМасло сливочное – 2 ст. ложкиСоль – по вкусуПерец черный молотый – по вкусуПошаговое приготовлениеПриготовление бекона:Разогрейте духовку до 180°C.Выложите бекон на противень и поставьте в разогретую духовку на 15-20 минут. Периодически переворачивайте бекон, чтобы он равномерно прожарился.Обжаривание шпината:Разогрейте большую сковороду на среднем огне.Добавьте немного масла и обжарьте шпинат до мягкости, примерно 3-5 минут. Посолите и поперчите по вкусу. Отставьте в сторону.Запекание яиц:Разогрейте духовку до 180°C.Возьмите форму для запекания и смажьте ее маслом.Разбейте яйца по отдельным ячейкам формы. Слегка посолите и поперчите каждое яйцо.Запекайте яйца в духовке примерно 12-15 минут, пока белок не станет плотным, а желток останется жидким.Приготовление тостов:Разогрейте сковороду на среднем огне.Обжарьте хлеб с обеих сторон до золотистой корочки.Сборка завтрака:На каждый тост положите обжаренный шпинат, сверху добавьте запеченное яйцо и посыпьте тертым сыром. Рядом выложите пару ломтиков хрустящего бекона.ПодачаПодавайте завтрак сразу же, пока он горячий. Можно украсить свежей зеленью или добавить дополнительные ингредиенты по вкусу.