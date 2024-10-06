Устройте себе маленький праздник живота в выходной день.
Устройте себе маленький праздник живота в выходной день.
В будние дни мы все торопимся на работу, запивая очередной бутерброд чашкой кофе или заливая молоком мюсли. Однако в воскресенье у каждого трудящегося есть законное право уделить этой процедуре несколько больше времени, чем обычно и разрешить себе немного поколдовать на кухне.
Блинчики, омлеты, бутерброды и брускетты – выбор велик. Сегодня мы подготовили для вас один из вкусных завтраков, с которым день начнется приятно.
ТОСТ С ЯЙЦОМ, ШПИНАТОМ ПОД СЫРНОЙ ШАПКОЙ И БЕКОНОМ
Ингредиенты
Бекон – 6 ломтиков
Яйца – 6 шт.
Шпинат – 2 чашки (или другая зелень по вкусу)
Сыр чеддер – 1/2 чашки (натертого)
Хлеб для тостов – 6 ломтиков
Масло сливочное – 2 ст. ложки
Соль – по вкусу
Перец черный молотый – по вкусу
Пошаговое приготовление
Приготовление бекона:
Разогрейте духовку до 180°C.
Выложите бекон на противень и поставьте в разогретую духовку на 15-20 минут. Периодически переворачивайте бекон, чтобы он равномерно прожарился.
Обжаривание шпината:
Разогрейте большую сковороду на среднем огне.
Добавьте немного масла и обжарьте шпинат до мягкости, примерно 3-5 минут. Посолите и поперчите по вкусу. Отставьте в сторону.
Запекание яиц:
Разогрейте духовку до 180°C.
Возьмите форму для запекания и смажьте ее маслом.
Разбейте яйца по отдельным ячейкам формы. Слегка посолите и поперчите каждое яйцо.
Запекайте яйца в духовке примерно 12-15 минут, пока белок не станет плотным, а желток останется жидким.
Приготовление тостов:
Разогрейте сковороду на среднем огне.
Обжарьте хлеб с обеих сторон до золотистой корочки.
Сборка завтрака:
На каждый тост положите обжаренный шпинат, сверху добавьте запеченное яйцо и посыпьте тертым сыром. Рядом выложите пару ломтиков хрустящего бекона.
Подача
Подавайте завтрак сразу же, пока он горячий. Можно украсить свежей зеленью или добавить дополнительные ингредиенты по вкусу.