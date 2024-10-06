Не все смогут угадать продолжение всем известных пословиц и поговорок, но если вы сможете, то мудрости вам точно не занимать.
Не все смогут угадать продолжение всем известных пословиц и поговорок, но если вы сможете, то мудрости вам точно не занимать.
Эти пословицы мы слышали с детства, но, как оказалось, нам была известна лишь их первая часть. Что касается продолжения? Только самый мудрый наш читатель сможет вспомнить продолжение. Вы справитесь с этим? Тогда приступайте.
ВОПРОСЫ
1. Голод не тетка,…
А. а злая жена
Б. пирожка не поднесет
В. но есть просит
2. У страха глаза велики, да…
А. оба на затылке
Б. ничего не видят
В. придумывать горазды
3. Старый конь борозды не испортит, …
А. много овса не попросит
Б. но и на мясо не пойдет
В. да и глубоко не вспашет
4. Язык мой – враг мой,…
А. прежде ума рыщет, беды ищет
Б. ему бы молчать, да начинает кричать
В. и пользы нет и вырвать жалко
5. Старость не радость,…
А. ляжешь – не встанешь, заснешь – не проснешься
Б. расскажут – забудешь, вспомнишь – улыбнешься
В. сядешь – не встанешь, побежишь – не остановишься
6. Кто старое помянет – тому глаз вон,…
А. а кто забудет – тому оба
Б. а кто не вспомнит – тому все остальное
В. а кто забудет – тому зуб
7. Два сапога пара, да…
А. оба левые
Б. оба жмут
В. разных размеров
ОТВЕТЫ
1. Б. пирожка не поднесет
2. Б. ничего не видят
3. В. да и глубоко не вспашет
4. А. прежде ума рыщет, беды ищет
5. В. сядешь – не встанешь, побежишь – не остановишься
6. А. а кто забудет – тому оба
7. А. оба левые