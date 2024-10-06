Не все смогут угадать продолжение всем известных пословиц и поговорок, но если вы сможете, то мудрости вам точно не занимать.

Не все смогут угадать продолжение всем известных пословиц и поговорок, но если вы сможете, то мудрости вам точно не занимать.Эти пословицы мы слышали с детства, но, как оказалось, нам была известна лишь их первая часть. Что касается продолжения? Только самый мудрый наш читатель сможет вспомнить продолжение. Вы справитесь с этим? Тогда приступайте.ВОПРОСЫ1. Голод не тетка,…А. а злая женаБ. пирожка не поднесетВ. но есть просит2. У страха глаза велики, да…А. оба на затылкеБ. ничего не видятВ. придумывать горазды3. Старый конь борозды не испортит, …А. много овса не попроситБ. но и на мясо не пойдетВ. да и глубоко не вспашет4. Язык мой – враг мой,…А. прежде ума рыщет, беды ищетБ. ему бы молчать, да начинает кричатьВ. и пользы нет и вырвать жалко5. Старость не радость,…А. ляжешь – не встанешь, заснешь – не проснешьсяБ. расскажут – забудешь, вспомнишь – улыбнешьсяВ. сядешь – не встанешь, побежишь – не остановишься6. Кто старое помянет – тому глаз вон,…А. а кто забудет – тому обаБ. а кто не вспомнит – тому все остальноеВ. а кто забудет – тому зуб7. Два сапога пара, да…А. оба левыеБ. оба жмутВ. разных размеровОТВЕТЫ1. Б. пирожка не поднесет2. Б. ничего не видят3. В. да и глубоко не вспашет4. А. прежде ума рыщет, беды ищет5. В. сядешь – не встанешь, побежишь – не остановишься6. А. а кто забудет – тому оба7. А. оба левые