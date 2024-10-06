По обращению жителя была проведена проверка законодательства о льготном лекарственном обеспечении.

По данным пресс-службы прокуратуры Владимирской области, обратившийся житель Гусь-Хрустального является инвалидом третьей группы. С 2015 34-летний мужчина наблюдается в центральной районной больнице в связи с неврологическим заболеванием.Однако с 2023 года перестали выписываться рецепты на льготные лекарства, в связи с чем мужчине приходилось покупать их за собственные деньги. В связи с этим прокурор направил иск в суд о взыскании в пользу обратившегося средств за лекарства и компенсацию морального вреда.На данный момент суд удовлетворил требования прокурора.