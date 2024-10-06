В ходе надзорных мероприятий выявлена свалка возле Муромцевской СОШ.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области, была проведена проверка исполнения законодательства об отходах производства и потребления. В ходе мероприятия была обнаружена свалка различных отходов за территорией контейнерной площадки у МБОУ «Муромцевская СОШ».Данная свалка дважды загоралась в этом году. По результатам проверки главе администрации Муромцевского посёлка внесено представление. На данный момент идёт устранение свалки.