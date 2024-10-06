Компания с 2003 года занимается разведением крупного рогатого скота голштинской породы и производством молока.

Владимирская компания «Новая жизнь» получила господдержку по нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Об этом сообщается на сайте фонда содействия развитию МСП Владимирской области.Компания с 2003 года занимается разведением крупного рогатого скота голштинской породы и производством молока.Финансовая поддержка была предоставлена «Новой жизни» на 2 года по ставке 7%. Средства будут направлены на покупку кормов, ветпрепаратов, запчастей и ГСМ.«Реализация проекта, как заявляет руководство, поможет вовремя собрать урожай кормовых культур, поддерживать технику и оборудование в рабочем состоянии и сохранить здоровье фермы», — говорится в сообщении.Ранее сообщалось, что во Владимирской области в 2024 году рекордного надоя молока.