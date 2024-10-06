Мемориальную доску в честь кинодокументалиста Владимира Ишутина торжественно открыли 4 октября. Она появилась на здании минкульта по адресу Музейная, 3. Ранее там находился корпункт

Мемориальную доску в честь кинодокументалиста Владимира Ишутина торжественно открыли 4 октября. Она появилась на здании минкульта по адресу Музейная, 3. Ранее там находился корпункт Ленинградской студии документальных фильмов, в котором много лет работал Владимир Иванович, рассказали в пресс-службе правительства. Владимир Ишутин снимал архитектора Игоря Столетова, пионеров Героя Советского Союза бронебойщика Павла Маштакова, художника Кима Бритова