В понедельник, 7 октября, во Владимире будут вырубать зараженные ясеневой златкой клены. Из-за насекомого деревья усохли, рассказали в пресс-службе мэрии города. Работы проведут на

В понедельник, 7 октября, во Владимире будут вырубать зараженные ясеневой златкой клены. Из-за насекомого деревья усохли, рассказали в пресс-службе мэрии города. Работы проведут на Тракторной улице у дома №14. Вырубка начнется в 8:00. Власти попросили местных жителей убрать на время автомобили, припаркованные на улице вдоль дома. Прокомментируйте новость у нас в Telegram, ВКонтакте, Одноклассниках и ЯндексДзен!