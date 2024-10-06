Сегодня aif.ru рассказывает криминальный путь убийцы с прозвищем «Челюсти».

В 1975 году жизнь маленького провинциального города Александров во Владимирской области изменила одна осенняя ночью.14 ноября 18-летняя монтажница радиоаппаратуры Александровского радиозавода Татьяна Берсеньева была изнасилована и убита. Ее тело нашли в лесозащитной полосе около железнодорожной станции «Александров». Следователи обнаружили пугающую деталь —следы от человеческих зубов.Тогда отпечатки челюстей породили слухи о вампирах, убивающих невинных, но сейчас же известно: искусанные тела — почерк убийцы Владимира Саренпя. Подробнее о преступлениях — в материале .«Склонен к постоянной смене партнерш»«Мужчина страдает ярко выраженным расстройством половых функций. Отмечается повышенная агрессивность и жестокость по отношению к женщинам. Склонен к постоянной смене сексуальных партнерш. Возможен неудачный брак», — следует из материалов уголовного дела, которые стали доступны документалистам «Следствие вели».Такой психологический портрет составили психологи на еще неизвестного убийцу. Единственное, что было у следователей — это предположения. Личность подозреваемого не могли установить вплоть до 1976 года. К несчастью, до второго смертельного нападения на молодую девушку. Убитую звали Инна Гричугина. 6 марта она вышла с работы домой, куда так и не дошла. Тело нашла пожилая женщина, когда вышла в сарай за углем для растопки печи, но в куче горючего неожиданно выкопала женскую руку.«Смерть наступила в результате механической асфиксии. На груди и спине имеются следы человеческих зубов», — указано в уголовном деле.Поиск маньяка начался с новой силой и все также не приносили результатов, пока одна из коллег Инны Гричугиной не вспомнила, что перед уходом она говорила по телефону с каким-то парнем. Девушка пожаловалась на его навязчивые ухаживания.Вскоре следователи установили четырех знакомых мужчин погибшей. Один из них, Владимир Саренпя, сознался, что действительно разговаривал с Инной, но после ее отказа ушел с другом в ресторан. Правда, показания о том, сколько времени они с приятелем провели в питейном заведении,расходились. Поэтому сотрудники правоохранительных органов получили ордер на обыск квартиры подозреваемого.Фарфор в мусоркуКогда оперативники приехали к дому Владимира Саренпи, он стоял возле подъезда с мусорным ведром. Мужчина не нервничал, а сказал полицейским подниматься в квартиру. Сам же пошел выбрасывать мусор. Так называемое «чутье» одного из сотрудников заставило проследить за мужчиной. Тогда он увидел, как Владимир убегает, но ведро не бросает. Подозреваемого удалось догнать, а в ноше, которую он так не хотел отдавать, нашли фарфоровые чашки. Точно такие же коллеги подарили Инне Гричугиной к 8 марта в ее последний день жизни.Кроме этого, следы укусов на телах убитых девушке совпадали с челюстью Владимира Саренпея. У него был неправильный прикус и отсутствовал один зуб. Под тяжестью улик маньяк признался в совершении двух убийств и девят покушений.«Он числился очень-очень порядочным парнем»Оказалось, что 26-летний Владимир Саренпея родился штате Орегон, США. Его отец эмигрировал в Америку и вступил там в коммунистическую партию. Однако семье все-таки пришлось вернуться в Россию. На родине родитель запил и развелся с женой, а всю злобу вымещал на сыне. Проблемы у Владимира Саренпея были не только в семье, но и в школе. Там дети дразнили его «сыном предателя», а девочки не обращали внимание.Но о внутренней ненависти парня, растущей от школьных дразнилок и неудач в личной жизни, никто не догадывался.«Он числился очень-очень порядочным парнем», — рассказывает соседка Владимира Саренпея, старший инспектор по учету преступлений ГОВД Александровского горисполкома в 1970-е гг. Капитолина Назарова.Характеристики маньяка были очень положительными. Он отслужил в армии, работал водителем автобуса, был женат и имел двоих детей. Но однажды во время ссоры он все-таки ударил супругу, ушел из дома и тогда впервые напал на женщину. Та грубо отреагировала на его попытку познакомиться.Через незнакомок Владимир Саренпея «мстил» за обиды прошлого. Во время судебного процесса убийцы расчитывал на помилование и возможность оказаться на свободе, но суд приговорил его к смертной казни.