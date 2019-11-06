В рамках концертного тура Филипп Киркоров планирует продемонстрировать новое шоу «Я+R» #ЦВЕТ НАСТРОЕНИЯ» в различных городах по России.

Прославленный, талантливый и яркий Филипп Киркоров каждый год проводит тур по городам Росси, представляя публике новые песни и невероятные шоу. В 2019 году концерты популярнейшего российского певца уже состоялись во многих российских городах на самых крупных концертных площадках. Запланированный концерт Киркорова в Нижнем Новгороде 2019 подарит зрителям множество незабываемых впечатлений и ярких эмоций.

Что ждет зрителей

Киркоров, несмотря на свою занятость, полностью отдается на своих концертах, что не могут не оценить поклонники качественной музыки и современных ярких шоу. Новое шоу прославленного певца «Я+R» #ЦВЕТ НАСТРОЕНИЯ» впечатлило даже знатоков российской и зарубежной эстрады уникальным сочетанием оригинальности и самобытности постановки с великолепными песнями в исполнении неповторимого Филиппа Киркорова. Приобрести билеты на Киркорова во Владимире, как и в других городах, в которых анонсировано шоу, лучше заблаговременно, поскольку попасть на концерт мечтает огромное количество ценителей музыки самых различных возрастов.

Помимо Нижнего Новгорода и Владимира, пройдут концерты Филиппа Киркорова в Саратове и других городах. Для того чтобы не пропустить концерт и приобрести билеты на шоу по доступной цене, достаточно зарегистрироваться на сайте fkirkorov. В зависимости от личных предпочтений и наличия билетов посетители сайта могут выбрать билеты или оставить заявку на их покупку. Сервис гарантирует безопасность данных и подлинность билетов.

Особенности программы

В фантастическом шоу «Я» задействованы самые эффектные приемы, в том числе 3Д-графика. Сцена трансформер, великолепная музыка, яркие стильные костюмы, оригинальные танцевальные постановки – все это смогут увидеть вживую счастливчики, которые приобрели билеты на концерт кумира российской эстрады. Качественный бэк-вокал и балет, яркие образы и высококлассные спецэффекты, неповторимая атмосфера и, конечно же, незабываемый голос Киркорова. Каждое выступление оригинальное, поскольку на каждом концерте присутствует своя особая атмосфера, поэтому зрители, которым повезло попасть на концерт короля поп музыки в Москве, получат не меньше удовольствия, чем те, кто увидит феерическое шоу впервые. Если вы являетесь поклонником творчества этого талантливого артиста, не упускайте возможность побывать на его концерте. Заказать и купить билет в режиме онлайн может каждый.