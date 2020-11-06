Знаменитая корпорация в очередной раз попалась на халатном отношении к российскому законодательству. И всё по той же статье.

Знаменитая корпорация в очередной раз попалась на халатном отношении к российскому законодательству. И всё по той же статье.Московское Управление Федеральной антимонопольной службы обвинила мирового IT-гиганта Google в нарушении российского рекламного законодательства. В надзорном ведомстве установили, что фирма разместила на своем ресурсе рекламу организации, работавшей на всемирном валютном рынке Forex без лицензии.Речь идет о популярном сервисе Google Adwords, где пользователям демонстрировалось объявление фирмы LegacyFX. Она не получила одобрение Центробанка России и не могла осуществлять в стране финансовую деятельность. При этом УФАС признала распространителем рекламы Google LLC, а заказчиком объявления -ООО "ЭйЭн Ол Нью Инвестментс Бай".В ведомстве пояснили, что LegacyFX пыталась популяризировать через "Гугл" неких брокеров, которых её представители называли самыми опытными. Однако никаких доказательств этому утверждению не было.В результате ФАС заключила, что Google LLC нарушила статью 7 Закона о рекламе, а заказчик рекламы – несколько пунктов 5-й статьи того же закона. Представители надзорного органа потребовали от обеих компаний устранить нарушение в течение десяти дней после получения соответствующего предписания. Помимо этого фирмам грозят штрафы в размере от 100 до 500 тысяч рублей.