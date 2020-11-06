Михаил Жванецкий скончался в возрасте 86 лет. Трагическое известие поступило 6 ноября.

Михаил Жванецкий скончался в возрасте 86 лет. Трагическое известие поступило 6 ноября.Сначала шокирующую новость опубликовал ряд телеграм-каналов, затем информация появилась в СМИ. Так, по данным журналистов, о смерти сатирика сообщили его близкие друзья. Кроме того, данный факт подтвердил концертный директор Михаила Жванецкого Олег Сташкевич.В прошлом месяце артист принял решение завершить концертную деятельность и закрыл свою передачу.Причины смерти Михаила Жванецкого уточняются.Новость моментально разлетелась по Сети. Россияне скорбят по артисту. "Соболезную!", "Жаль, пусть земля будет пухом", "Какая потеря...", – высказываются поклонники таланта писателя.6 Ноя 2020 в 4:37 PSTВедущая программы "Аншлаг" Регина Дубовицкая прокомментировала сообщение о смерти Михаила Жванецкого."Не могу говорить. Ушла эпоха. Не знаю, что еще сказать", – сказала она.Как писали "Дни.ру". летом этого года Михаил Жванецкий рассказывал журналистам, что его здоровье оставляет желать лучшего. Писатель вообще не покидал свой дом. Плохое самочувствие он списывал на возраст.Народный артист Михаил Жванецкий родился в Одессе 6 марта 1934 года. В 1960-х работал в Ленинградском театре миниатюр под руководством Аркадия Райкина. Он написал более 300 миниатюр и монологов для актеров Романа Карцева и Виктора Ильченко, с которыми в 1970 году открыл в Одессе Театр миниатюр при филармонии. В 1988 году создал Московский театр миниатюр.