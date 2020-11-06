По существу уголовное дело предстоит рассматривать Ленинскому районному суду города Владимира.

Во Владимирской области направлено в суд уголовное дело в отношении местного жителя, обвиняемого в совершении хищения бюджетных денежных средств. 31- летний житель Коврова подал в администрацию Камешковского района документы на получение гранта для открытия бизнеса. Власти приняли о выделении последнему денежных средств в виде гранта на оказание государственной поддержки малого и среднего предпринимательства в размере 300 тыс. рублей, которые он потратил на личные нужды.Вину в инкриминируемом деянии обвиняемый не признал, однако факт совершения последним преступления подтверждается совокупностью собранных по уголовному делу доказательств. За совершение данного преступления мужчине может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет. По существу уголовное дело предстоит рассматривать Ленинскому районному суду города Владимира.(Фото:Pixabay)