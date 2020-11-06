В отношении 38-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшей».

6 августа у обвиняемого со своей лежачей больной матерью произошёл очередной конфликт, в ходе которого мужчина избил беспомощную престарелую женщину.Сын не хотел ухаживать за лежачей 75-летней мамой. В очередной раз он ушёл из дома на несколько дней, а оставшаяся без еды и ухода женщина – скончалась.Вину он признал полностью, в содеянном раскаялся.В отношении 38-летнего жителя Александрова возбуждено уголовное дело по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшей». Мужчина заключён под стражу.