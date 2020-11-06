Фигурант угнал автомобиль в момент, когда потерпевший отправился в больницу в карете скорой помощи.

Отделением дознания ОМВД России по Юрьев-Польскому району завершено расследование уголовного дела в отношении 38-летнего местного жителя. Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем).В августе текущего года в дежурную часть ОМВД России по Юрьев- Польскому району поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии. Прибывшие на место сотрудники ОГИБДД установили, что виновник столкновения, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, не является собственником автомобиля.В дальнейшем полицейские выяснили, что транспортное средство принадлежит 45-летнему местному жителю, у которого работает фигурант.В ходе следствия установлено, что обвиняемый, зная, что владелец отправился в больницу в карете скорой помощи и оставил авто без присмотра, решил воспользоваться ситуацией и уехал на чужой машине за спиртным. Не справившись с управлением, обвиняемый совершил ДТП.В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.