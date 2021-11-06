Две воспитанницы владимирского «Кванториума» Александра Летка и Ирина Шаповал отправились за на Северный полюс. Они победили в конкурсе «Ледокол знаний – 2021. Homo science». Из порта Мурманска ..

Две воспитанницы владимирского «Кванториума» Александра Летка и Ирина Шаповал отправились за на Северный полюс. Они победили в конкурсе «Ледокол знаний – 2021. Homo science». Из порта Мурманска школьницы Владимира, а вместе с ними 90 сверстников ушли в 10-дневную экспедицию к полярному кругу.Александра Летка занимается промышленной робототехникой, а Ирина Шаповал – аэротехнологиями.Детей поселили в двухместные каюты. По традиции их провожали «Прощанием славянки». Подростков сопровождали кураторы, организаторы, а также съемочная группа.Дети впервые увидели айсберг, белого медвеля, диковинных птиц, а потом и край Арктики. Путешествие оставило в памяти ребят неизгладимые впечатления.Интересно, что в 2019 году семиклассник из областной столицы Лев Киндеев уже принимал участие в таком плавании. В следующем году у юных владимирцев будет ещё один шанс покорить Северный полюс.