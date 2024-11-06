​Зимний привет: синоптики прогнозируют снег и гололедицу во Владимирской области Из-за...

​"Зимний привет": синоптики прогнозируют снег и гололедицу во Владимирской областиИз-за промежуточного гребня антициклона во Владимирской области сохранится зимняя погода. Ожидается небольшой локальный снег, гололедица и отрицательная среднесуточная температура.В среду - 6 ноября 2024 года - днем ожидайте на термометрах отметку -1…0°С. К вечеру она незначительно поднимется до +1°С.Юго-западный ветер будет двигаться со скоростью 3 м/с.Показатель влажности - 88%.В Гидрометцентре прогнозируют повышенное атмосферное давление - 750 мм ртутного столба.Фото сгенерировано нейросетью Kandinsky