Андрей Аршавин подтвердил радостную новость. Известный российский футболист и трехкратный чемпион страны стал отцом в пятый раз.

Андрей Аршавин подтвердил радостную новость. Известный российский футболист и трехкратный чемпион страны стал отцом в пятый раз.Спортсмен откровенно поделился своими мыслями о детях и их отношении к спорту, а также о том, как изменяется его жизнь с каждым новым пополнением в семье. Хотя Аршавин предпочитает не выставлять на показ свою личную жизнь, слухи о его отношениях с Анной, которая летом родила дочь Еву, активно обсуждаются в СМИ.Однако сам спортсмен долгое время не комментировал эту новость, что только подогревало интерес поклонников. Накануне он все же решил подтвердить информацию о новом члене семьи и рассказал о своих подходах к воспитанию детей.Андрей отметил, что не стремится воспитать из своих наследников профессиональных футболистов. "Я не тот фанатичный папа, который считает, что все должны играть в футбол. Мой старший сын Артем всегда проявлял интерес к мячам, но не как к игре. Он предпочитал просто брать их в руки", — рассказал он.По словам Аршавина, его дочь Яна тоже проявила некоторые спортивные наклонности, но к женскому футболу он относится скептически. В то же время младший сын Арсений выбрал путь футбольного игрока и сейчас выступает за "Спартак". "Если он станет футболистом — прекрасно, если нет — это меня не расстроит", — добавил спортсмен.У Аршавина уже есть трое детей от предыдущего брака с Юлией Барановской, а также дочка Есения от его нынешней супруги Алисы Казьминой, которая в этом году пошла в первый класс. Спортсмен признался, что с возрастом ему стало сложнее справляться с перепадами настроения. "Я псих по натуре. Сейчас я просто престарелый псих", — шутливо отметил он. Тем не менее, Аршавин научился контролировать свои эмоции и теперь предпочитает проводить время наедине с собой в стрессовых ситуациях.