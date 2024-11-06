На Каширском шоссе продолжается масштабная реконструкция, направленная на улучшение транспортной доступности и уменьшение заторов на одной из ключевых магистралей Подмосковья.

На Каширском шоссе продолжается масштабная реконструкция, направленная на улучшение транспортной доступности и уменьшение заторов на одной из ключевых магистралей Подмосковья.Работы разделены на четыре этапа, чтобы минимизировать неудобства для водителей. Первые два этапа планируют завершить этой зимой: в декабре откроется разворотная эстакада между Каширским шоссе и трассой А-105, а сразу после Нового года — новая развязка на пересечении с Володарским шоссе. Об этом рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.«Сейчас сообщение на Каширке затруднено, нам приходится выставлять на маршруты дополнительные автобусы. Поэтому и выезд из Видного, и расширение Каширки, и разворотная эстакада – все эти решения помогут значительно улучшить ситуацию», – отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.Сейчас на объектах трудятся более 260 специалистов и 60 единиц техники. Развитие транспортной инфраструктуры позволит значительно улучшить сообщение, уменьшить заторы и сэкономить время на маршруте.На данный момент Каширское шоссе не справляется с объемом трафика, особенно в районе пересечения с Володарским шоссе, где водители вынуждены простаивать в пробках до полутора часов в часы пик.Новый бессветофорный проезд на эстакаде обеспечит свободное движение в сторону Москвы, что позволит сэкономить до 20 минут в пути. Это также разгрузит соседние населенные пункты, такие как Петровское, Апаринки, Мисайлово, Орлово, Остров и Молоково.В рамках третьего и четвертого этапов работ будет проведена реконструкция участка от А-105 до Володарского шоссе, построены новые транспортные развязки, расширена дорога на 1,3 км, а также построены три подземных пешеходных перехода, три эстакады и путепроводОжидается, что движение по оставшимся этапам откроется к концу 2026 года, и благодаря увеличению пропускной способности Каширского шоссе на 25–30% будет устранена значительная часть дорожных заторов.Реконструкции улучшит транспортную доступность для 500 тысяч жителей Подмосковья. Работы проводятся в соответствии с задачами нацпроекта «Безопасные качественные дороги».