Эмма Стоун отмечает свой 36-й день рождения. Это отличный повод вспомнить о пяти ее ярких ролях, которые сделали ее одной из самых востребованных актрис современности.

Эмма Стоун отмечает свой 36-й день рождения. Это отличный повод вспомнить о пяти ее ярких ролях, которые сделали ее одной из самых востребованных актрис современности.В числе этих ролей — Скитер из "Прислуги", Миа из "Ла-Ла Ленд", дочь Риггана в "Бердмэне", Энни в "Маньяке" и Джулс в "SuperПерцах". Каждая из этих работ продемонстрировала не только талант Эммы, но и ее способность перевоплощаться в самых разных персонажей.1. ПрислугаВ фильме "Прислуга" Эмма Стоун сыграла Юджинию Филан, известную как Скитер. Вернувшись в родной Джексон после университета, она решает написать книгу о жизни темнокожих служанок, которые сталкиваются с расовой дискриминацией. Скитер становится символом перемен, её стремление к справедливости и искреннее желание помочь другим делают её образ запоминающимся. Несмотря на то что внимание зрителей часто сосредоточено на других персонажах, таких как служанки, сыгранные Октавией Спенсер и Виолой Дэвис, Скитер остаётся важной фигурой, отражающей борьбу за равенство.2. Ла-Ла Ленд"Ла-Ла Ленд" — это история о любви и мечтах, где Эмма Стоун исполнила роль Мии, начинающей актрисы. Встреча с Себастьяном (Райан Гослинг) меняет их жизни: они влюбляются и вместе стремятся к своим целям. Фильм завораживает зрителей не только музыкой и танцами, но и тонким изображением человеческих отношений. Стоун мастерски передает эмоциональную глубину своего персонажа, и за эту роль она была удостоена "Оскара". Их любовь полна надежд и разочарований, что делает ее особенно трогательной.3. БердмэнВ "Бердмэне" Эмма Стоун сыграла дочь Риггана Томпсона, который пытается вернуть свою карьеру на Бродвее. Ее персонаж, недавно вернувшийся из реабилитационного центра, становится голосом правды для своего отца. Она открыто говорит ему о его неактуальности и о том, что его время прошло. Стоун создала сложный образ, наполненный противоречиями: она одновременно поддерживает и критикует своего отца, что делает её роль одной из самых запоминающихся в фильме.4. МаньякВ сериале "Маньяк" Эмма Стоун сыграла Энни — женщину, которая участвует в экспериментальном тестировании препарата для решения психологических проблем. Её персонаж сталкивается с внутренними демонами и пытается разобраться в себе через взаимодействие с другими участниками эксперимента. Сериал привлекает внимание своей необычной концепцией и глубокими темами о психологии и человеческих отношениях. Стоун демонстрирует свои драматические способности, создавая многослойный образ.5. SuperПерцыВ комедии "SuperПерцы" Эмма Стоун исполнила роль Джулс — девушки, к которой стремится главный герой Сет. Фильм стал культовым благодаря своему юмору и искренности. Стоун прекрасно передала все нюансы своего персонажа, который является отражением типичных подростковых переживаний. Её игра добавляет фильму особый шарм и делает его незабываемым.