Найти компанию для банкротства физического лица легко через профильный сайт. На нем можно отправить заявку сразу в несколько организаций, пообщаться с юристами, выбрать оптимальный для себя вариант.

Сложная финансовая ситуация может возникнуть как у человека, так и компании. Если финансовых обязательств много, а совершать платежи возможности нет, можно подать на банкротство. Оно предполагает признание неплатежеспособности в полном объеме при погашении долгов или выполнении обязательных платежей.

Где найти организацию?

Запуск процедуры банкротства – серьезный шаг, влекущий за собой разные последствия. Минимизировать их можно, если правильно подойти к выбору юридической компании. Сделать это проще на «Банки & Банкротство». На нем представлена подробная инструкция по банкротству, есть рейтинги юридических фирм, комментарии клиентов и другая полезная информация.

С помощью интернет-портала можно разобраться с возможностью списания долгов через кредиты, найти выход из сложной финансовой ситуации независимо от причины ее возникновения. При выборе компании через сайт пользователи получают дополнительные скидки и профессиональную помощь юристов.

Как выбрать компанию для банкротства?

Перед обращением в профильную организацию исследуйте:



сколько лет она работает с физическими лицами;



ее квалификацию и рейтинг;



отзывы клиентов.



В хорошей юридической фирме подробно объяснят все нюансы признания финансовой несостоятельности физического лица, на понятном языке ответят на ваши вопросы, расскажут и помогут собрать весь пакет документов.

Уточните информацию о ценах за услуги и структуре оплаты. Внимательно читайте договор, будьте внимательны к скрытым комиссиям и неясным условиям. На этапе первого обращения оцените, насколько специалисты внимательны к вашей проблеме, открыты к обсуждению и предоставлению необходимой информации.

Сам юрист должен иметь солидное портфолио дел с положительными решениями. Его обычно размещают на официальной странице фирмы или дают посмотреть в офисе, предварительно скрыв персональные данные клиентов. Сделайте акцент на датах последних решений суда, загруженности сотрудников. Вам могут предложить и упрощенную процедуру банкротства. Убедитесь, что все действия будут совершены в рамках действующего законодательства.

Многие компании предлагают бесплатно первую консультацию. Пообщайтесь сразу с несколькими юристами. На сайте «Банки & Банкротство» можно заполнить онлайн-заявку, которая поступит сразу нескольким компаниям. Вы получите анализ ваших шансов положительное решение, сможете сразу выбрать подходящую фирму. Специалисты вручную сортируют анкеты по регионам, специализации и сложности каждого случая.