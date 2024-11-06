Бывший начальник Упрдора Алексей Борисов задержан за получение взятки в Туле. По данным Следкома России, речь идет о сумме в 74 миллиона рублей. В последнее время он занимал должность

Бывший начальник Упрдора Алексей Борисов задержан за получение взятки в Туле. По данным Следкома России, речь идет о сумме в 74 миллиона рублей. В последнее время он занимал должность заместителя генерального директора Управления ведомственной охраны Минтранса России, однако в тот период, который интересует следствие, он работал начальником ФКУ Упрдор «Москва – Нижний Новгород». То есть,