Магнитная буря класса G1 накроет Землю По сообщению Лаборатории солнечной астрономии Института...

Магнитная буря класса G1 накроет ЗемлюПо сообщению Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики, на Земле ожидается очередная магнитная буря.Магнитосфера начнет возбуждаться в среду - 7 ноября - после 18:00. А уже к ночи начнется магнитная буря класса G1. Она продлится до 19:00 8 ноября.Фото сгенерировано нейросетью Kandinsky; пресс-служба Лаборатории Солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ