Молодежный театр ВлГУ Универсум представил новый спектакль Ко Дню народного единства Молодежный...

Молодежный театр ВлГУ "Универсум" представил новый спектакльКо Дню народного единства Молодежный театр ВлГУ "Универсум" представил новый спектакль. Об исторических событиях, предвосхитивших ноябрьское народное ополчение.- Мир нам теперь ни на душе, а на Руси нужен, и долгий.... долгий мир.Спектакль" Александр - воитель земли Русской" занял первое место в финале Всероссийского конкурса "Наука - стране и миру". В роли святого князя студент Высшей школы музыки и театра ВлГУ Андрей Амплеев.Андрей Амплеев, студент Высшей школы музыки и театра ВлГУ:- Переполняет гордость, когда в такой знаменательный день имею честь выступать на сцене и, конечно, очень здорово, что смотреть на это, слушать про то, что было действительно приходят.Программа молодежного театр "Универсум" приурочена ко Дню Народного Единства. 4-е ноября 1612 года- важнейшее событие для страны перенесшей власть Золотой Орды и Смутное время.Лариса Ульянова, директор Высшей школы музыки и театра ВлГУ:- Не просто гордость, а вот такое чувство выполненного долга, что мы донесли наше историко-культурное наследие земли Владимирской до такого уровня фестиваля, до конкурса.Павел Алексахин, заместитель начальника УМВД России по Владимирской области))- Корни народного ополчения собирались под предводительством Владимирского князя и Нижегородское ополчение влилось во все это дело. Нам необходимо знать эти корни, знать свою историю.На территории Владимирской области проживают представители 152-ух национальностей. Праздник- очередное напоминание о необходимости понимать друг друга в сложное время.Анзор Саралидзе, ректор ВлГУ:- Владимирский госуниверситет проводит очень много масштабных мероприятий в рамках межнационального общения, межконфессионального общения. У нас коллектив состоит из многих многих национальностей. Поэтому это для нас и праздник и работа.4 ноября - день патриотизма, взаимопомощи, объединения всех российских народов. Победа ополчения над польскими интервентами стала основой для строительства независимого государства.Ангелина Свищ Евгений Калинин "Вести-Владимир"