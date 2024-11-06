Злоумышленники использовали разнообразные схемы, предлагая оказать помощь правоохранительным органам, перевести деньги на безопасные счета или заработать на инвестициях.

За последнюю неделю жители Владимирской области стали жертвами телефонных мошенников, которые в результате обмана сняли с их счетов более 38 миллионов рублей. Злоумышленники использовали разнообразные схемы, предлагая оказать помощь правоохранительным органам, перевести деньги на безопасные счета или заработать на инвестициях.Как сообщили в УМВД, работники банков и энергосбытовых компаний никогда не запрашивают личную информацию или финансовые данные.Напомним, ранее мы писали, что