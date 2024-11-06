105 айти-преступлений зарегистрировали полицейские Владимирской области за минувшую неделю. Мошенники похитили более 38 миллионов рублей, рассказали в пресс-службе УМВД по региону.

105 айти-преступлений зарегистрировали полицейские Владимирской области за минувшую неделю. Мошенники похитили более 38 миллионов рублей, рассказали в пресс-службе УМВД по региону. Преступники предлагали помочь правоохранительным органам, перевести деньги на безопасный счет, заработать на инвестициях, а также представлялись сотрудниками «Энергосбыта», предлагая проверить или заменить электросчетчик, перерассчитать платежи, изменить номера счета. Один такой звонок поступил 75-летней жительнице