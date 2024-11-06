Мост через реку Колокша на 166 километре трассы М-7 ремонтируют. Из-за этого введены ограничения, предупредили водителей дорожники АО “ДЭП №7”. Сейчас на мосту устраняют дефекты

Мост через реку Колокша на 166 километре трассы М-7 ремонтируют. Из-за этого введены ограничения, предупредили водителей дорожники АО “ДЭП №7”. Сейчас на мосту устраняют дефекты межбалочного шва. Из-за ремонта движение автомобилей организовано по одной полосе. Максимальная скорость – 40 километров в час. Это стоит учитывать при планировании поездок. Работы планируется закончить до 18 ноября. Прокомментируйте новость