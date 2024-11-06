На встрече в Суздале обсудили новые меры поддержки участников СВО На встрече в Суздале говорили о...

На встрече в Суздале обсудили новые меры поддержки участников СВОНа встрече в Суздале говорили о новых - областных - мерах поддержки участников специальной военной операции. Губернатор Александр Авдеев поздравил с праздником ветеранов СВО.Эти бойцы в числе первых ушли на фронт весной 22-ого года, вернулись и снова служат - опорой и наставниками для тех, кто только вступает в боевое братство. В июле этого года во Владимирской области учредили Ассоциацию ветеранов СВО, создали одноименный телеграм-канал.Военнослужащим, вернувшимся с передовой, необходима не только государственная, но и товарищеская поддержка - в адаптации к мирной жизни. Они также хотят продолжать трудиться, вести активный образ жизни, общаться с детьми и молодежью.Перечень областных льгот для участников спецоперации будет расширен. На этой неделе в зону СВО отправится очередной груз. Сами ветераны отмечают: любая поддержка ценна. И раз цель общая, общими должны быть и усилия. Сама история праздника - Дня народного единства - это доказывает.Валерий Преображенский, ветеран СВО:- В одиночку нельзя победить, а во-вторых, единство это, как говорится, на войне все братья. Сегодня ты его прикрываешь, завтра он тебя вытаскивает из-под огня раненого. Если знаешь, что в тылу тебя кто-то жде, прикрывает, определенная опора всегда должна быть.