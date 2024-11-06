Народные приметы: 5 ноября. Что категорически запрещается делать в Яков день, чтобы не настигли...

Народные приметы: 5 ноября. Что категорически запрещается делать в Яков день, чтобы не настигли беды?По народному календарю 5 ноября 2024 года отмечается день Якова, православная церковь вспоминает одного из апостолов от семидесяти — Иакова Младшего, прозванного «братом Господним».В старину в этот день было принято играть в пчелиные игры — подражать жужжанию пчел и есть мед. Говорили, что чем больше меда съест хозяин дома и чем громче будет жужжать, тем лучше будут роиться пчелы весной, и тем больше меда удастся собрать следующим летом.Еще к этому дню крестьяне старались закончить заготовку дров на зиму. Считалось, что если успеть сделать это вовремя, то в доме всегда будет тепло. Яков считался также покровителем любой мужской работы, которой нужно было заниматься в этот день. Так, крестьяне делали гужи из сыромятной кожи, проверяли конскую сбрую.Существовал обычай «закармливать» землю: разламывали вчерашний пирог, оставшийся от праздника Казанской иконы Божией Матери, и раскидывали куски по ниве, подкармливая птиц. Считалось, что пернатые своим чириканьем могут успокоить землю и упросить ее дать хороший урожай на будущий год.На Якова справляли проводы осени. Обычно в этот день падал второй снег. Если он был обильным и не таял, то зима обещала быть мягкой, а лето — урожайным.«Снега надует — хлеба прибудет», — говорили по этому поводу в народе. Если же выпадал мелкий, твердый снег, как крупа, то зиму ждали с Матрениного дня.Запреты:- Нельзя отказываться, если предлагают попробовать мёд или дарят баночку мёда.- Нельзя отказывать просящим милостыню.- Нельзя ругаться, драться, думать о плохом, задумывать месть, проявлять злобу.- Нельзя давать взаймы — отданное не вернётся, а с теми, кому вы дали в долг, отношения будут испорчены.Фото сгенерировано нейросетью Kandinsky