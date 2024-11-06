Народные приметы на 6 ноября 2024 года. Почему в Афанасьев день нельзя работать в тишине?
6 ноября...
Народные приметы на 6 ноября 2024 года. Почему в Афанасьев день нельзя работать в тишине?
6 ноября 2024 года православные вспоминают икону «Всех скорбящих Радость», а в народе отмечают праздник под названием Афанасьев день. Наши предки верили, что с этого дня начинались морозы, поэтому внимательно следили за погодой и поведением животных. Они говорили: «На Афанасия метель — зима не скоро настанет».
Что можно и нельзя делать в Афанасьев день?
- Наши предки считали, что в этот день нужно быть особенно осторожными, чтобы не заболеть. Женщины на Руси пекли пироги с капустой и мясом, которыми угощали родственников и соседей. Считалось, что это поможет укрепить семейные узы и привлечь удачу.
- Также люди верили, что 6 ноября нужно следить за животными. Если они прячутся, то скоро будет похолодание. А если собираются в стаи, то погода будет тёплой.
- Нельзя работать в тишине – у того, кто ослушается запрета, ничего не будет получаться. Ему помешает нечисть.
- Люди верили, что сны в ночь на 6 ноября могут быть вещими. Особенно важно было обращать внимание на те из них, которые касались семьи и близких людей.
- Существует примета, что нельзя допустить битую посуду или зеркала, так как это может привести к серьёзной болезни того, кто разбил, и его близких. Если всё-таки это произошло, нужно сразу же сбрызнуть осколки святой водой и закопать их под сухим деревом, которое растёт на берегу водоёма.
Народные приметы на 6 ноября:
- Если на улице тепло, значит, зима будет холодной.
- Вороны сидят на нижних ветках деревьев — к сильному ветру.
- Утром туман — к оттепели.
- Снег выпал — к ранней весне.
- На улице много грязи — до начала декабря продержится тёплая погода.
Фото сгенерировано нейросетью Kandinsky