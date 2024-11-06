Неуловимый омский вор: владимирская полиция задержала похитителя золота, телефонов и дамских...

Неуловимый омский вор: владимирская полиция задержала похитителя золота, телефонов и дамских сердецВ конце октября этого года в полицию города Владимира обратилась 60-летняя местная жительница с заявлением о краже. Она рассказала, что её новый знакомый украл мобильный телефон, золотые украшения и 22 000 рублей. Общий ущерб она оценила в 100 000 рублей.Как сообщили в пресс-службе УМВД по Владимирской области, сотрудники уголовного розыска установили личность и местонахождение подозреваемого. Им оказался 38-летний житель Омской области, недавно освобожденный из тюрьмы за имущественное преступление. Полицейские задержали его на территории города Владимира.Задержанный признался в преступлении и рассказал, что познакомился с женщиной в одном из баров города. После короткого общения он был приглашен к ней в гости. В одной из таких встреч, воспользовавшись моментом, он похитил имущество и деньги потерпевшей, после чего перестал выходить на связь.Похищенные телефон и золотое кольцо он сдал в ломбард, а вырученные деньги потратил на развлечения. Кроме того, перед сдачей телефона в ломбард он перевел 30 000 рублей со счета своей знакомой на свой, и затем обналичил эти деньги.Также полицейские установили, что подозреваемый причастен к другому преступлению. В октябре он украл золотую цепочку с крестом у 46-летней женщины на улице Верхняя Дуброва. Злоумышленник познакомился с жертвой в баре, а затем, провожая ее домой, толкнул женщину, выхватил цепочку и скрылся.Оперативники изъяли похищенное имущество и залоговые билеты, которые скоро будут возвращены владельцам.В настоящее время возбуждены уголовные дела.Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Фото сгенерировано нейросетью Kandinsky