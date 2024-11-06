В канун Дня народного единства в ДК «Юбилейный» города Александрова прошло не просто торжественное мероприятие, а рождение новых туристических символов, к которым музей-заповедник Александровская слобода» имеет прямое отношение.

В канун Дня народного единства в ДК «Юбилейный» города Александрова прошло не просто торжественное мероприятие, а рождение новых туристических символов, к которым музей-заповедник Александровская слобода» имеет прямое отношение. Но вначале все участники праздника ознакомились с прекрасной выставкой юных художников со всей нашей страны и местной школы искусств. На их полотнах – история и красоты александровской земли. (Пленэр юных дарований России проходил в «Слободе», городе и районе в мае сего года).Сейчас повсеместно вопрос брендирования, или продвижения исторической территории далеко не праздный. Наши главные символы - Александровский кремль, стольный град Ивана Грозного и пребывание здесь царя – уже хорошо известны за пределами региона. Поэтому поступило предложение найти такой символ, который «обозначит» и станет визуальной основой государева статуса города: на улицах, в сувенирной линейке, арт-объектах...Рассказывает Марина Рыбакова, врио директора музея-заповедника: «Что может лучше рассказать о царской столице, царской истории, о первом русском царе и царских династиях на Александровской земле? Только царский символ. Это личный герб Ивана Грозного - единорог. Символ могущества, непобедимости, красоты, магии и легендарный оберег царя. Не случайно посох государя был выполнен из рога «инрога», на троне тоже красовался единорог, личные вещи монарха украшались изображениями этого мифологического существа. А 3 февраля 1561 года Иван Грозный сделал единорога символом царской власти – он появился на гербовой государственной печати! Более того... именно здесь в царском Александровской кремле во время раскопок неоднократно были обнаружены предметы с таким царским символом. Это драгоценная накладка на конскую упряжь, сверкающий ковш с государевых приемов и даже изразцы! Поэтому закономерно, если единорог станет хранителем города Ивана Грозного, современной легендой Александрова и точкой притяжения для сотен тысяч туристов. Он еще более усилит самобытность и уникальность нашего исторического города».Ее поддержала глава Администрации Александровского района Анна Васильевна Кузнецова: «Наше наследие таково, что для творческого поиска простор безграничный. Хочется, чтобы мы нашли не просто символику, опирающуюся на богатое историческое прошлое, а сформировали будущее... , в котором бы молодые люди нашли себя». И, безусловно, логическим и ярким моментом стало подписание прямо на сцене Соглашений о сотрудничестве в области развития креативной экономики в Александровском районе и о разработке ситмволики для линейки сувенирной продукции между Администрацией Александровского района и музеем-заповедником. Документ завизировали А.В.Кузнецова и М.К.Рыбакова.Важно, что в формате праздника его многочисленные зрители ознакомились с креативными предложениями творческой молодежи города, которая уже использовала образ единорога для будущей обширной сувенирной линейки. Она также была презентована на больших экранах концертного зала. Кстати, что-то уже реализовано, новинки Марина Рыбакова публично презентовала Анне Кузнецовой. Идеи уже воплощаются.