Стартовал финал Всероссийского конкурса «Народный участковый». Владимирская область тоже участвует: от нее выступает капитан полиции ОМВД России по Камешковскому району Дмитрий Иванов. Он

Стартовал финал Всероссийского конкурса «Народный участковый». Владимирская область тоже участвует: от нее выступает капитан полиции ОМВД России по Камешковскому району Дмитрий Иванов. Он ранее стал лучшим участковым 33-его региона в этом году. Поддержать земляка можно до 10 ноября. Голосование проходит на сайте «Комсомольской правды». Об итогах сообщат Итоги в День службы участковых уполномоченных полиции –