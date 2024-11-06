Проект «АиФ-Рязань» рассказывает о семьях, взявших на себя заботу о детях, оставшихся без опеки родителей.
«АиФ-Рязань» создает уникальный проект «Был чужим – стал своим», посвященный приемным семьям. 2024 год объявлен в России Годом семьи. Возрождение семейных ценностей, укрепление семейных устоев – сегодня все понимают, как это важно для формирования здорового общества, ведь семья всегда была его основой. В особой заботе нуждаются дети, в силу разных причин оставшиеся без попечения родителей.
Ничто не заменит домашнее тепло
Нет сомнений, что самым лучшим вариантом для поддержки таких детей служит семейное воспитание. Для полноценного развития ребенку необходимо окружение людей, с которыми он может чувствовать свою безопасность, которые принимают его как личность. Психические потребности каждого ребенка лучше всего удовлетворяет семейная обстановка.
Названием этого проекта стала фраза одной из мам, в семье которой воспитываются двое приемных детей с синдромом Дауна, а еще растут пятеро рожденных деток. И эта мама недоумевает, почему люди придают такое большое значение генам, наследственности. Ведь и с родными детьми бывает много проблем, много неожиданных моментов в поведении. «Вот муж – он по крови не родной человек, а становится самым родным. Так и с детьми: был чужим – стал родным», - говорит эта мама, Мария Малова.
Добра в мире все-таки больше
Цикл статей, посвященных приемному родительству, рассказывает об очень разных семьях, которых объединяет одно – все они делятся своей добротой с детьми, которые остро в этом нуждаются. Дети, оказавшиеся в детских домах, несмотря на свой юный возраст, часто сталкивались с предательством самых близких людей, с подлостью, с насилием. Конечно, им трудно относиться к миру с открытой душой. Они маленькие, но они уже знают, как много зла в этом мире. Растопить детские души не просто. И на родителей, которые взяли на себя заботу о маленьком человеке, часто выплескиваются все накопленные детские обиды. Но взрослые находят в себе силы, чтобы все это понять, принять, простить. Чтобы показать детям, которым с рождения выпало немало испытаний, что добра в нашем мире все-таки больше.
Люди, которые взяли на себя такое непростое дело, - особого склада. Они умеют любить и делиться своим душевным теплом. Все семьи, о которых мы рассказываем в своем проекте, очень разные. У каждой своя история, свой путь приемного родительства, но их объединяет одно – все они делают очень непростое, но нужное дело: возвращают детям с искореженным детством доверие к миру.
О семьях, которые взяли на себя заботу о детях, оставшихся без заботы родных и близких, можно прочитать .