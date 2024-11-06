Проект «АиФ-Рязань» рассказывает о семьях, взявших на себя заботу о детях, оставшихся без опеки родителей.

«АиФ-Рязань» создает уникальный проект «Был чужим – стал своим», посвященный приемным семьям. 2024 год объявлен в России Годом семьи. Возрождение семейных ценностей, укрепление семейных устоев – сегодня все понимают, как это важно для формирования здорового общества, ведь семья всегда была его основой. В особой заботе нуждаются дети, в силу разных причин оставшиеся без попечения родителей.Ничто не заменит домашнее теплоНет сомнений, что самым лучшим вариантом для поддержки таких детей служит семейное воспитание. Для полноценного развития ребенку необходимо окружение людей, с которыми он может чувствовать свою безопасность, которые принимают его как личность. Психические потребности каждого ребенка лучше всего удовлетворяет семейная обстановка.Названием этого проекта стала фраза одной из мам, в семье которой воспитываются двое приемных детей с синдромом Дауна, а еще растут пятеро рожденных деток. И эта мама недоумевает, почему люди придают такое большое значение генам, наследственности. Ведь и с родными детьми бывает много проблем, много неожиданных моментов в поведении. «Вот муж – он по крови не родной человек, а становится самым родным. Так и с детьми: был чужим – стал родным», - говорит эта мама, Мария Малова.Добра в мире все-таки большеЦикл статей, посвященных приемному родительству, рассказывает об очень разных семьях, которых объединяет одно – все они делятся своей добротой с детьми, которые остро в этом нуждаются. Дети, оказавшиеся в детских домах, несмотря на свой юный возраст, часто сталкивались с предательством самых близких людей, с подлостью, с насилием. Конечно, им трудно относиться к миру с открытой душой. Они маленькие, но они уже знают, как много зла в этом мире. Растопить детские души не просто. И на родителей, которые взяли на себя заботу о маленьком человеке, часто выплескиваются все накопленные детские обиды. Но взрослые находят в себе силы, чтобы все это понять, принять, простить. Чтобы показать детям, которым с рождения выпало немало испытаний, что добра в нашем мире все-таки больше.Люди, которые взяли на себя такое непростое дело, - особого склада. Они умеют любить и делиться своим душевным теплом. Все семьи, о которых мы рассказываем в своем проекте, очень разные. У каждой своя история, свой путь приемного родительства, но их объединяет одно – все они делают очень непростое, но нужное дело: возвращают детям с искореженным детством доверие к миру.О семьях, которые взяли на себя заботу о детях, оставшихся без заботы родных и близких, можно прочитать .