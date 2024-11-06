Водители жаловались на ямы, вызывающие повреждения шин.

В Собинском районе Владимирской области на трассе М-7 начнутся ремонтные работы моста через реку Колокша. Они продлятся до конца ноября.Водители жаловались на ямы, вызывающие повреждения шин. Об этом сообщил пресс-служба Упрдора Москва – Нижний Новгород. Ремонт стартует 6 ноября и будет выполняться компанией «ДЭП №7» на правой полосе участка 165+840 км. Проезд в сторону Нижнего Новгорода организован по одной полосе с ограничением скорости до 40 км/ч.Напомним, ранее мы писали, что