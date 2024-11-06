«Очагов группой заболеваемости не выявлено». Минздрав и Роспотребнадзор Владимирской области опровергли информацию о гуляющем по детским садам энтеровирусе Коксаки. На этих снимках,

«Очагов группой заболеваемости не выявлено». Минздрав и Роспотребнадзор Владимирской области опровергли информацию о гуляющем по детским садам энтеровирусе Коксаки. На этих снимках, разлетевшихся за выходные по соцсетям и СМИ, как уверяют авторы публикаций, симптомы именной этой детской болезни. Вирус наиболее заразен для детей до 15 лет. Чаще всего среди признаков такого заболевания указывают повышенную температуру,