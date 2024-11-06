Каждый четвертый участник Всероссийского дня профориентации в ИТ международной школы программирования «Алгоритмика» выбрал трек «Нейросети».

Каждый четвертый участник Всероссийского дня профориентации в ИТ международной школы программирования «Алгоритмика» выбрал трек «Нейросети»06 ноября 2024 года, Нижний НовгородПо итогам Всероссийского Дня профориентации в ИТ наиболее популярным треком среди школьников стали «Нейросети» — их выбрали порядка 25% учеников. Чуть меньше — около 18% участников проходили трек «Программирование». Тройку наиболее заинтересовавших ребят направлений замыкает «Робототехника» — ее выбрали около 15% учеников. Активнее всего в мероприятии участвовали школьники в возрасте 14-16 лет.Всероссийский День профориентации в ИТ прошел в 22 ведущих вузах страны, а также по всей России в онлайн-формате на платформе Международной школыпрограммирования «Алгоритмика». В онлайн-режиме каждый участник мог выбрать один из треков своей будущей ИТ-профессии: «Программирование», «Робототехника», «Нейросети», «Дизайн в ИТ» и «Технологическое предпринимательство». Мероприятие состоялось в рамках Всероссийского проекта «Цифровые навыки» при поддержке Сбера и Благотворительного фонда «Вклад в будущее».Александр Анащенко, председатель Волго-Вятского банка Сбербанка:«Цифровые технологии проникают во все сферы нашей жизни. Перед молодежью, которая хочет развиваться в ИТ, открываются колоссальные возможности. А участие в профориентационных мероприятиях позволяет разобраться в перспективах направления и сделать первые шаги в развитии цифровых навыков. Cегодня ИТ-специалисты — одни из самых востребованных на рынке труда. Поэтому их подготовкой важно начинать заниматься еще со школьной скамьи».Станислав Косарев, директор по взаимодействию с органами государственной власти Международной школы программирования «Алгоритмика»:«Все результаты будут использованы нами для разработки программ по развитию цифровых навыков в каждом регионе проведения Дня профориентации. Мы выходим на следующий этап масштабирования Всероссийского проекта «Цифровые навыки»: в тесном сотрудничестве с правительствами регионами будет вестись разработка образовательных программ для детей, начиная со старшей группы детского сада. По итогам программы будут внедрены в регионы и доступны каждому ребёнку, прошедшему отбор, на бесплатной основе. Мы ожидаем, что первые такие проекты будут запущены уже в начале 2025 года»Во Владимире мероприятие проходило на базе Владимирского Государственного Университета ВлГУ имени А. Г. и Н. Г. Столетовых. В ходе мероприятия участники узнали от экспертов Сбера о современных трендах в индустрии, о развитии технологических сервисов, искусственном интеллекте, а также востребованных профессиях в сфере ИТ. Для родителей представители СберОбразования рассказали об основных подходах к профориентации подростков в сфере ИТ. Спикерами проекта также выступили представители ведущих российских технологических компаний, приглашенные преподаватели образовательных организаций. На каждой офлайн-площадке была подготовлена собственная программа мероприятий: для ребят провели экскурсии, мастер-классы по актуальным профессиям в ИТ и интерактивные занятия.Справка:День профориентации в ИТ — часть Всероссийского проекта по развитию цифровых навыков, лидерского проекта Агентства стратегических инициатив, реализуемого Международной школы программирования «Алгоритмика». Одна из его задач – популяризировать ИТ-профессии в стране и подготовить перспективные кадры в отрасли.Всероссийский проект по развитию цифровых навыков — лидерский проект Агентства стратегических инициатив. Реализуется с 2024 года в формате пилота в Белгородской области и ЯНАО, оператором проекта выступает Международная школа программирования «Алгоритмика». Международная школа программирования «Алгоритмика» с 2017 года обучает детей программированию, математике и информатике. На данный момент более 1 миллиона учащихся в 450 городах и 97 странах прошли обучение по программам школы. Очные площадки Дня профориентации в ИТ были открыты в Астрахани, Владивостоке, Владимире, Волгограде, Воронеже, Махачкале, Калининграде, Курске, Москве, Новороссийске, Нижнем Новгороде, Омске, Оренбурге, Самаре, Санкт-Петербурге, Тамбове, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Чебоксарах, Ярославле и других городах.