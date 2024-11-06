Новое общественное пространство появилось на улице III Интернационала. Памятное место посвящено героям, которые погибли в битве за Родину. Об этом сообщает администрация Петушинского

Новое общественное пространство появилось на улице III Интернационала. Памятное место посвящено героям, которые погибли в битве за Родину. Об этом сообщает администрация Петушинского района. В сквере разместили мемориал «Воин и Скорбящая Мать». У подножия обелиска зажгли вечный огонь. Таким образом, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне покровчане отметят в новом сквере. Его месторасположение горожане выбирали