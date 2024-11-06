Комедийный музыкальный фильм Эльдара Рязанова Карнавальная ночь с Людмилой Гурченко в главной роли вышел на экраны в 1956 году. А насколько хорошо вы в нем ориентируетесь? Уверены, ваши глубокие знания можно сравнить с прохождением интересного теста о фильмах Леонида Гайдая.

Комедийный музыкальный фильм Эльдара Рязанова "Карнавальная ночь" с Людмилой Гурченко в главной роли вышел на экраны в 1956 году. А насколько хорошо вы в нем ориентируетесь? Уверены, ваши глубокие знания можно сравнить с прохождением интересного о фильмах Леонида Гайдая.1. Кто сказал эту фразу: "Я и сам не люблю шутить, и людям не даю"?А. Серафим Огурцов;Б. Гриша Кольцов;В. Сережа Усик.2. "Это серьезно, и, в тоже время, как-то мобилизует". О какой части новогоднего сценарий это было сказано?А. О выступлении докладчика;Б. О стихотворной части;В. Об исполнении государственного гимна.3. Дед мороз – один. Снежинок – тридцать штук. Баба Яга и... Кто еще из сказочных героев был запланирован для участия в празднике?А. Коты в сапогах;Б. Снегурочка;В. Кошей Бессмертный.4. Какую картину предлагал взять Серафим Иванович для украшения простенков?А. "Мишка на Севере";Б. "Утро в сосновом бору";В. "Медведи на отдыхе".5. Какие реальные фамилии носили клоун Тип и Топ?А. Иванов и Петров;Б. Сидоров и Николаев;В. Гуревич и Рязанцев.6. Малоизвестную кантату какого композитора должен был исполнять Ансамбль песни и пляски?А. Пуччини;Б. Кручини;В. Фетучини.ОТВЕТЫ1. А. Серафим Огурцов;2. А. О выступлении докладчика;3. А. Коты в сапогах;4. В. "Медведи на отдыхе".5. Б. Сидоров и Николаев;6. Б. Кручини.