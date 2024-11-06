Данный тест позволит вам проверить свои знания о животных и птицах, обитающих в России. Зимой, когда снежный покров скрывает землю, следы диких обитателей становятся настоящими подсказками, рассказывающими о жизни природы.

Данный тест позволит вам проверить свои знания о животных и птицах, обитающих в России. Зимой, когда снежный покров скрывает землю, следы диких обитателей становятся настоящими подсказками, рассказывающими о жизни природы.Вам предстоит угадать, какие животные или птицы оставили свои следы на снегу. Мы собрали фотографии следов различных обитателей тайги и тундры, и теперь ваша задача — определить, кто из них прошел по этому маршруту. Будьте внимательны: многие следы могут быть похожи, но у каждого вида есть свои уникальные особенности.