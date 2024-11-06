Никита Михалков – талантливый режиссер, сценарист, продюсер и актер. В том или ином качестве он появился почти полутора сотнях популярных картин. Узнайте, сколько фильмов с Никитой Михалковым в той или роли вы помните! Этот тест вам понравится, как и тест по фильмам Эльдара Рязанова, который вызвал большой интерес.

Никита Михалков – талантливый режиссер, сценарист, продюсер и актер. В том или ином качестве он появился почти полутора сотнях популярных картин. Узнайте, сколько фильмов с Никитой Михалковым в той или роли вы помните! Этот тест вам понравится, как и по фильмам Эльдара Рязанова, который вызвал большой интерес.1. В этой семейной саге 1978 года Михалков играл Алексея Устюжанина, сын Николая и Анастасии.А. "Сибириада";Б. "Спокойный день в конце войны";В. "Война и мир".2. В этой драме 1975 года Никита Сергеевич воплотил революционера-подпольщика Ивана.А. "Звезды и солдаты";Б."Не самый удачный мир";В. "Раба любви".3. Проводником Андреем Михалков "работал" в этой картине 1982 года.А. "Станционный смотритель";Б. "Транссибирский экспресс";В. "Вокзал для двоих".4.Сергей Сергеевич Паратов, потомственный дворянин, владелец судоходной компании – это роль Михалкова в фильме 1984 года...А. ..."Жестокий романс";Б. ..."Полеты во сне и наяву";В. ..."Портрет жены художника".5. Сергей Петрович Котов, комдив – это герой Михалкова в ленте 1994 года...А. ..."Урга – территория любви";Б. "...Очи черные";В. ..."Умоленные солнцем".6. Императора Александра III на экране Михалков воплотил в этой картине 1998 года выпуска.А. "Сибирский цирюльник";Б. "Статский советник";В. "1612".7. В этом боевике 2005 года Михалков стал Сергеем Михайловичем ("Михалычем"), криминальным авторитетом.А. "Чужая земля";Б. "Шизофрения".В. "Жмурки".ОТВЕТЫ1. А. "Сибириада";2. В. "Раба любви";3. В. "Вокзал для двоих";4. А. ..."Жестокий романс";5. В. ..."Умоленные солнцем";6. А. "Сибирский цирюльник";7. В. "Жмурки".