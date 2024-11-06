Никита Михалков – талантливый режиссер, сценарист, продюсер и актер. В том или ином качестве он появился почти полутора сотнях популярных картин. Узнайте, сколько фильмов с Никитой Михалковым в той или роли вы помните! Этот тест вам понравится, как и тест по фильмам Эльдара Рязанова, который вызвал большой интерес.
Никита Михалков – талантливый режиссер, сценарист, продюсер и актер. В том или ином качестве он появился почти полутора сотнях популярных картин. Узнайте, сколько фильмов с Никитой Михалковым в той или роли вы помните! Этот тест вам понравится, как и по фильмам Эльдара Рязанова, который вызвал большой интерес.
1. В этой семейной саге 1978 года Михалков играл Алексея Устюжанина, сын Николая и Анастасии.
А. "Сибириада";
Б. "Спокойный день в конце войны";
В. "Война и мир".
2. В этой драме 1975 года Никита Сергеевич воплотил революционера-подпольщика Ивана.
А. "Звезды и солдаты";
Б.
"Не самый удачный мир";
В. "Раба любви".
3. Проводником Андреем Михалков "работал" в этой картине 1982 года.
А. "Станционный смотритель";
Б. "Транссибирский экспресс";
В. "Вокзал для двоих".
4.
Сергей Сергеевич Паратов, потомственный дворянин, владелец судоходной компании – это роль Михалкова в фильме 1984 года...
А. ..."Жестокий романс";
Б. ..."Полеты во сне и наяву";
В. ..."Портрет жены художника".
5. Сергей Петрович Котов, комдив – это герой Михалкова в ленте 1994 года...
А. ..."Урга – территория любви";
Б. "...Очи черные";
В. ..."Умоленные солнцем".
6. Императора Александра III на экране Михалков воплотил в этой картине 1998 года выпуска.
А. "Сибирский цирюльник";
Б. "Статский советник";
В. "1612".
7. В этом боевике 2005 года Михалков стал Сергеем Михайловичем ("Михалычем"), криминальным авторитетом.
А. "Чужая земля";
Б. "Шизофрения".
В. "Жмурки".
ОТВЕТЫ
1. А. "Сибириада";
2. В. "Раба любви";
3. В. "Вокзал для двоих";
4. А. ..."Жестокий романс";
5. В. ..."Умоленные солнцем";
6. А. "Сибирский цирюльник";
7. В. "Жмурки".