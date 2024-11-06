Кандидат в президенты от Республиканской партии заявил о политической победе.

Дональд Трамп заявил о политической победе на президентских выборах и назвал себя 47-м президентом США."Это политическая победа, которой наша страна еще никогда не видела. Я хочу поблагодарить американский народ за необычайную честь быть избранным вашим 47-м президентом", - сказал кандидат в президенты США от Республиканской партии, выступая в своем поместье Мар-а-Лаго (штат Флорида).По прогнозу телеканала Fox News и газеты The Hill, Трамп одержал победу на состоявшихся 5 ноября в США выборах. Правящую Демократическую партию США на них представляла Камала Харрис. Она с января 2021 года является вице-президентом США. Трамп был 45-м американским президентом. Выборы 2020 года он проиграл демократу Джо Байдену.