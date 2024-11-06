Мероприятие проходит около трех раз в месяц.

В Александрове Владимирской области сотрудники судебных приставов, Госавтоинспекции и «Энергосбыт Волга» провели совместный рейд «Дорожный пристав» по выявлению должников. Мероприятие проходит около трех раз в месяц и использует современный аппаратно-программный комплекс для поиска неплатежщиков по номерам автомобилей.Как сообщает пресс-служба «Энергосбыт Волга», в ходе последнего рейда было выявлено 19 автомобилей, владельцы которых имели неоплаченные долги, подтвержденные в суде. За несколько часов удалось взыскать 493 тысячи рублей, из которых 73 тысячи составили задолженности за электроэнергию и услуги ЖКХ.Если у водителей нет возможности оплатить долговые обязательства на месте, их транспорт может быть арестован, и у должников есть 10 дней на погашение задолженности, иначе автомобиль будет передан на реализацию.