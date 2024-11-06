В Александрове 29-летняя девушка обратилась в больницу с ожогами рук и ног. Она пострадала от огня, охватившего мусор в заброшенном здании 5 ноября. Об истории рассказали в пресс-службе МЧС

В Александрове 29-летняя девушка обратилась в больницу с ожогами рук и ног. Она пострадала от огня, охватившего мусор в заброшенном здании 5 ноября. Об истории рассказали в пресс-службе МЧС области. Спасателям позвонили медики. Пожар был небольшим, огонь распространился на площади 10 квадратов. Пока специалисты считают, что причина возгорания – неосторожное обращение с огнем неустановленного лица.